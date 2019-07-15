В Тамбовской области мужчину признали виновным в гибели супруги

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Жителя Никифоровского района Тамбовской области признали виновным в гибели супруги. Об этом сообщила
Как установил суд, вечером 26 декабря прошлого года 30-летний мужчина начал обвинять женщину в том, что она систематически употребляет спиртное, не занимается хозяйством и детьми. После этого обвиняемый применил в отношении супруги физическую силу. От травм головы та через несколько дней скончалась накануне своего дня рождения. На следующий день ей должно было исполниться 28 лет.
Уголовное дело возбудили по части 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Злоумышленнику назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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