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16:12, 15 июля 2019 132
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В Тамбовской области мужчину признали виновным в гибели супруги

В Тамбовской области мужчину признали виновным в гибели супруги

Жителя Никифоровского района Тамбовской области признали виновным в гибели супруги. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установил суд, вечером 26 декабря прошлого года 30-летний мужчина начал обвинять женщину в том, что она систематически употребляет спиртное, не занимается хозяйством и детьми. После этого обвиняемый применил в отношении супруги физическую силу. От травм головы та через несколько дней скончалась накануне своего дня рождения. На следующий день ей должно было исполниться 28 лет.

Уголовное дело возбудили по части 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Злоумышленнику назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.


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