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В Строителе на два дня отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе воды не будет с 4:30 16 июля до 10:00 18 июля.
Подвоз воды организуют по адресу: улица Предзаводская, дом 10.
Режим подвоза: 16 июля с 16:00 до 23:00, 17 июля с 6:00 до 9:00.
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