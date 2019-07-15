В Рязанской области накажут родителей подростков, управлявших мотоциклом без «прав»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязанской области накажут родителей подростков, которые управляли мототранспортом без «прав». Нарушения выявили во время рейда, который проводили 13-14 июля, сообщила
Так, в Кадоме задержали 15-летнего школьника на мопеде без госномеров. Транспортное средство поместили на штрафстоянку.
В Михайловском районе двое несовершеннолетних управляли мопедами без «прав», а в Старожилове задержали 16-летнего мотоциклиста без документов.
В отношении родителей нарушителей составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.
«УМВД России по Рязанской области в очередной раз обращается к родителям: не разрешайте пользоваться своим детям транспортными средствами, не имея на то законных оснований», — говорится в сообщении.
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