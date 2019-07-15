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22:08, 15 июля 2019 88
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В Рязанской области накажут родителей подростков, управлявших мотоциклом без «прав»

В Рязанской области накажут родителей подростков, управлявших мотоциклом без «прав»

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязанской области накажут родителей подростков, которые управляли мототранспортом без «прав». Нарушения выявили во время рейда, который проводили 13-14 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Так, в Кадоме задержали 15-летнего школьника на мопеде без госномеров. Транспортное средство поместили на штрафстоянку.

В Михайловском районе двое несовершеннолетних управляли мопедами без «прав», а в Старожилове задержали 16-летнего мотоциклиста без документов.

В отношении родителей нарушителей составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.

«УМВД России по Рязанской области в очередной раз обращается к родителям: не разрешайте пользоваться своим детям транспортными средствами, не имея на то законных оснований», — говорится в сообщении.


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