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12:15, 15 июля 2019 273
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В Рязань приехал символ Года театра

В Рязань приехал символ Года театра

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В воскресенье, 15 июля, в Рязанскую область приехал символ Года театра. Регион стал 56 из 85 российских субъектов, принявших участие в эстафете всероссийского театрального марафона.

Символ, выполненный в виде амфитеатра с изображением гербов 85 российских регионов, министру культуры и туризма Виталию Попову на сцене драматического театра передал начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области Юрий Голубев.

«Статуэтка начала свое путешествие во Владивостоке и уже прошла весь Дальний Восток, Сибирь. Сейчас она идет по Центральному федеральному округу, а закончит путешествие в Калининграде ближе к Новому году», — рассказал Юрий Голубев.

«Мы чувствуем себя частью большой театральной семьи, театральной России. Рязань — это, несомненно, территория театра. Наши театры активно гастролирующие, в них работают талантливые актеры, на нашей земле проходят замечательные театральные фестивали. Мы, конечно, достойны быть частью этого марафона, и нам очень приятно, что мы принимаем эту эстафету от наших соседей — от Тамбовской области, от тамбовского театра», — сказал Виталий Попов.

В рамках всероссийского театрального марафона в Рязани пройдут гастроли тамбовских театров. В воскресенье на рязанской сцене мичуринский драматический театр представил двухчасовой спектакль «Последняя любовь Дон Жуана».

Символ Года театра пробудет в Рязани три дня и далее отправится в Московскую область.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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