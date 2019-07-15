В Пронском районе мать шестерых детей попала в ДТП

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 14 июля, в Пронском районе произошло ДТП. Около 18:00 на повороте на Елизаветино столкнулись Volkswagen и «ВАЗ-2112», пишет издательство «
Известно, что в «двенадцатой» ехала мать шестерых детей, трое из которых также находились в машине. Женщина везла на дачу козье молоко и собиралась поворачивать, когда в нее врезалась иномарка.
По словам водителя Volkswagen, его ослепило солнце, поэтому он не увидел включенного поворотника.
Серьезных повреждений участники ДТП не получили.
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