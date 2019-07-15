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В Приокском водитель такси сбил шестилетнего мальчика, сообщила
Авария произошла вблизи дома №90 по улице Октябрьской, в пятницу, 12 июля, примерно в 12:05. По предварительной информации, 48-летний житель областного центра, управляя автомобилем Renault Logan, сбил шестилетнего рязанца. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате происшествия ребенок получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.
Обстоятельства уточняются.
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