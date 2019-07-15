В минздраве рассказали о состоянии рязанца, упавшего с высоты третьего этажа

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В региональном минздраве рассказали о состоянии рязанца, упавшего с высоты третьего этажа.
Медики уточнили, что за выходные его состояние улучшилось. Сейчас оно оценивается, как состояние средней тяжести.
«Мужчину в ближайшее время переведут из реанимации в отделение травматологии. Для восстановления ему потребуется хирургическое вмешательство и продолжительная реабилитация», — рассказали в минздраве.
Напомним, в пятницу, 12 июля, на улице Высоковольтной мужчина
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