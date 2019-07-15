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В Липецке проходит конкурс на лучший городской бренд. Об этом сообщил портал
Творческая команда представила проекты по городскому благоустройству и запустила голосование на специальном сайте.
За неделю в опросе поучаствовали более двух тысяч человек.
«С небольшим преимуществом в лидеры вышла концепция „Город из воды и металла“, набравшая 776 голосов, на втором месте концепция „Липецк — город настоящего“ — 742 голоса. Концепция „Город с железной хваткой“ собрала 477 голосов», — отметили организаторы.
После отбора проект, получивший большее количество голосов, обсудят с липчанами.
Голосование продлится до 23 июля.
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