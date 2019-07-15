В Липецке дважды за неделю ограничат продажу алкоголя

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На этой неделе в Липецке дважды ограничат продажу алкоголя. Об этом пишет «
Из-за митингов спиртное не будут продавать в среду, 17 июля, и в четверг, 18 июля.
В среду мероприятие пройдет у Дома Музыки по улице Осипенко с 16 до 18 часов. В четверг там же пройдет мероприятие с 18:30 до 20:30.
Ограничение будет действовать за два часа до и два часа после митингов.
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