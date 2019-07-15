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11:46, 15 июля 2019 88
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В Липецке дважды за неделю ограничат продажу алкоголя

В Липецке дважды за неделю ограничат продажу алкоголя

На этой неделе в Липецке дважды ограничат продажу алкоголя. Об этом пишет «Комсомольская правда-Липецк».

Из-за митингов спиртное не будут продавать в среду, 17 июля, и в четверг, 18 июля.

В среду мероприятие пройдет у Дома Музыки по улице Осипенко с 16 до 18 часов. В четверг там же пройдет мероприятие с 18:30 до 20:30.

Ограничение будет действовать за два часа до и два часа после митингов.


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