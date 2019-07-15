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Фото: УМВД по Рязанской области
В Касимове поймали двоих «заладчиков», распространявших наркотики, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские поймали злоумышленников с поличным «на маршруте закладки». У 28-летнего и 23-летнего местных жителей при досмотре обнаружили свертки с синтетическими наркотиками.
Всего стражи порядка изъяли 280 граммов запрещенных веществ.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемых заключили под стражу.
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