В Калужской области женщина обманула кредиторов, чтобы прокормить детей

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В Малоярославецком районе местная жительница обманула кредиторов, чтобы прокормить детей. Об этом сообщает
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая оформила онлайн-заявку на банковскую карту с лимитом в 30 тысяч рублей. В анкете женщина указала ложные место работы, должность и сумму дохода. В графе «цель займа» женщина указала, что деньги ей понадобились на мебель.
Сотрудники банка одобрили выдачу карты и женщина забрала карту в одном из филиалов банка.
Впоследствии она не выплатила сумму и проценты по кредиту. Специалисты банка не смогли связаться с женщиной по телефону, а фирма, где якобы работала мошенница, перестала работать.
Представители организации обратились в полицию.
Женщину задержали. Выяснилось, что она решилась за мошенничество, поскольку воспитывает двоих детей, постоянной работы у нее нет, и она испытывает материальные трудности.
Возбуждено уголовное дело. В отношении женщины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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