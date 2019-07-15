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11:37, 15 июля 2019 154
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В июле на рязанских улицах скосили 13 гектаров травы

В июле на рязанских улицах скосили 13 гектаров травы

Фото: Администрация Рязани

В июле в Рязани скосили 13 гектаров травы, сообщил сайт городской администрации.

Работы проводились на улицах Высоковольтная, Белякова, Братиславская, на Московском шоссе, на территории сквера Александрова, парка Гагарина, Кремлевского вала и цирка.

«В среднем в течение дня окашивается порядка 30 тысяч квадратных метров поросли. Ежедневно работают более 20 человек, задействовано четыре единицы техники», — отметили в мэрии.


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