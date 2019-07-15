В июле на рязанских улицах скосили 13 гектаров травы

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Фото: Администрация Рязани
В июле в Рязани скосили 13 гектаров травы, сообщил сайт городской администрации.
Работы проводились на улицах Высоковольтная, Белякова, Братиславская, на Московском шоссе, на территории сквера Александрова, парка Гагарина, Кремлевского вала и цирка.
«В среднем в течение дня окашивается порядка 30 тысяч квадратных метров поросли. Ежедневно работают более 20 человек, задействовано четыре единицы техники», — отметили в мэрии.
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