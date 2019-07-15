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Улицу Островского перекроют на три дня, с 10:00 16 июля до 0:00 18 июля, сообщил
Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы.
Движение пассажирского транспорта организуют по следующей схеме:
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