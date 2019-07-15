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11:17, 15 июля 2019 589
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Улицу Островского перекроют на три дня

Улицу Островского перекроют на три дня

Улицу Островского перекроют на три дня, с 10:00 16 июля до 0:00 18 июля, сообщил сайт городской администрации.

Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы.

Движение пассажирского транспорта организуют по следующей схеме:

  • Маршрутки №85 при движении из города от остановки «ТРК Полетаевский», а также при движении в город от остановки «Технологический колледж» будут следовать по Черновицкой улице, далее по своему маршруту.

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