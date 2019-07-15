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21:51, 15 июля 2019 170
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У жителя Ряжского района нашли самодельный пистолет

У жителя Ряжского района нашли самодельный пистолет

Житель села Дегтяное Ряжского района хранил у себя самодельный пистолет. Об этом пишет издательство «Пресса».

Известно, что 10 июля во время ремонта в своей надворной постройке 52-летний мужчина достал оружие из тайника, чтобы перепрятать в одном из заброшенных домов. В этот момент его задержали полицейские, которые проверяли полученную информацию.

«Экспертиза признала кустарное приспособление пригодным для производства выстрелов», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.


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