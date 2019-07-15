У студентов рязанского агроуниверситета началась производственная практика на предприятиях области

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
У студентов рязанского агротехнологического университета имени Костычева началась производственная практика на предприятиях области. С 1 по 28 июля будущие ветеринары и зоотехники будут трудиться в составе специализированных ветеринарных и животноводческих отрядов.
Из общего числа специализированных отрядов РГАТУ в хозяйства региона направили 18 ветеринарных и 8 животноводческих отрядов общей численностью 94 бойца.
«Несмотря на то, что практика по длительности у студентов 4 курса небольшая, они ежедневно осваивают большой перечень навыков и компетенций, — рассказали в пресс-службе вуза. — В каждом хозяйстве к практикантам из числа высококвалифицированных специалистов прикрепили наставника. Кроме того, прохождение практики студентами находится под постоянным контролем деканата факультета и специалистов министерства сельского хозяйства и продовольствия области».
По словам самих студентов, се дисциплины, которые они изучали в университете, пригодились на практике.
«Многие выразили желание после окончания вуза начать свой трудовой путь только с сельскохозяйственных предприятий. Следующий этап их практической профессиональной подготовки начнется во время преддипломной практики, но к этому времени многие студенты уже определятся не только с темой дипломного проекта, но и с выбором места работы», — заключили в пресс-службе.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязань приехал символ Года театра
|
cледующая новость →В Тульскую облдуму выдвинулись 33 кандидата
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.