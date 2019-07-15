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12:07, 15 июля 2019 258

У студентов рязанского агроуниверситета началась производственная практика на предприятиях области

У студентов рязанского агроуниверситета началась производственная практика на предприятиях области

У студентов рязанского агротехнологического университета имени Костычева началась производственная практика на предприятиях области. С 1 по 28 июля будущие ветеринары и зоотехники будут трудиться в составе специализированных ветеринарных и животноводческих отрядов.

Из общего числа специализированных отрядов РГАТУ в хозяйства региона направили 18 ветеринарных и 8 животноводческих отрядов общей численностью 94 бойца.

«Несмотря на то, что практика по длительности у студентов 4 курса небольшая, они ежедневно осваивают большой перечень навыков и компетенций, — рассказали в пресс-службе вуза. — В каждом хозяйстве к практикантам из числа высококвалифицированных специалистов прикрепили наставника. Кроме того, прохождение практики студентами находится под постоянным контролем деканата факультета и специалистов министерства сельского хозяйства и продовольствия области».

По словам самих студентов, се дисциплины, которые они изучали в университете, пригодились на практике.

«Многие выразили желание после окончания вуза начать свой трудовой путь только с сельскохозяйственных предприятий. Следующий этап их практической профессиональной подготовки начнется во время преддипломной практики, но к этому времени многие студенты уже определятся не только с темой дипломного проекта, но и с выбором места работы», — заключили в пресс-службе.


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