Туляки отравились грибами, собранными в Рязанской области

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Фото: Ru.wikipedia.org
Жители Тульской области отравились грибами, которые собрали в лесу на территории Рязанской области. Об этом сообщила
Специалисты отметили, что пострадавшие отравились грибами, похожими на «толкачики». Их собрали в Ефремовском районе Тульской области, а также в лесу в Рязанской области.
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