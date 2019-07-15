Тамбовчанин скончался от отравления грибами

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В Тамбовской области семь человек отравились грибами, один из них скончался. Об этом сообщил
Три случая отравлений произошли в Тамбове, два в Мичуринском районе, один в Тамбовском районе и один в Первомайском районе.
Детей среди пострадавших не было.
Отравления произошли после употребления консервированных грибов разных видов урожая 2018 года и грибы (строчки, сморчки, свинушки) в жареном и вареном виде урожая 2019 года.
Грибы готовили в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.
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