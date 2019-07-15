Смертельную аварию в Клепиковском районе спровоцировал выехавший на «встречку» водитель

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Смертельную аварию, которая произошла 14 июля на 205 километре дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», спровоцировал выехавший на «встречку» водитель. Примерно в 18:15 здесь
По предварительной информации, неустановленный водитель «ВАЗ-2104» не справился с управлением и врезался в ехавшие во встречном направлении Volkswagen Polo под управлением 46-летнего москвича и Nissan Almera Classic, за рулем которого был 23-летний молодой человек.
В результате ДТП водитель «ВАЗ-2104» погиб. Травмы получил водитель Volkswagen, его доставили в больницу.
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