Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 24-летнего рязанца

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Рязанские следователи ищут без вести
Установлено, что мужчина 20 мая 2019 года ушел из дома и не вернулся.
Приметы пропавшего: на вид 25 лет, рост 175 сантиметров, телосложение средней полноты, лицо по форме овальное, глаза серые, европейский тип лица, волосы на голове волнистые, светло-русые, размер обуви 42-43, на спине с левой стороны родимое пятно, курит.
Был одет: Серая куртка, черная майка, синие джинсы, сине-серые кроссовки «Nike»
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Булатова, попросили обращаться по телефонам: 8 (4912) 960-963 или 02 (112).
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