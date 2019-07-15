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18:55, 15 июля 2019 489
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Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 24-летнего рязанца

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 24-летнего рязанца

Рязанские следователи ищут без вести пропавшего Дмитрия Викторовича Булатова 1995 года рождения. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что мужчина 20 мая 2019 года ушел из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 25 лет, рост 175 сантиметров, телосложение средней полноты, лицо по форме овальное, глаза серые, европейский тип лица, волосы на голове волнистые, светло-русые, размер обуви 42-43, на спине с левой стороны родимое пятно, курит.

Был одет: Серая куртка, черная майка, синие джинсы, сине-серые кроссовки «Nike»

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Булатова, попросили обращаться по телефонам: 8 (4912) 960-963 или 02 (112).


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