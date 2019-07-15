Сипягин подписал законы по созданию льготных условий для инвесторов

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Фото: Ru.wikipedia.org
Губернатор Владимир Сипягин подписал ряд областных законов, принятых заксобранием на июньской сессии. Об этом сообщил
Законы направлены на создание льготных условий для потенциальных и действующих инвесторов.
Изменения предполагают продление до 2023 года действия льготных ставок налогообложения для инвесторов.
Пониженную ставку установили в размере 16,5% и 16% при реализации проектов 2-ой и 3-ей категорий соответственно.
Также принят закон о снижении налоговой ставки с пяти до нуля процентов для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в монопрофильных муниципалитетах. Это предполагает появление новый рабочих мест в моногородах и улучшение инфраструктуры.
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