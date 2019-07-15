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10:23, 15 июля 2019 143
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Сасовца осудили за крупные долги по алиментам

Сасовца осудили за крупные долги по алиментам

Жителя Сасова осудили за крупные долги по алиментам. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП, а также судили по части 1 статьи 157 УК.

Однако на протяжении длительного времени нарушитель без уважительных причин не выплачивал деньги на содержание несовершеннолетних детей, официально нигде не работал и злоупотреблял спиртным.

В результате у сасовца образовалась «значительная задолженность по алиментам».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК. Его приговорили к условному заключению на пять месяцев с испытательным сроком в полгода.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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