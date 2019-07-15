Сасовца осудили за крупные долги по алиментам

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Жителя Сасова осудили за крупные долги по алиментам. Об этом сообщил
Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП, а также судили по части 1 статьи 157 УК.
Однако на протяжении длительного времени нарушитель без уважительных причин не выплачивал деньги на содержание несовершеннолетних детей, официально нигде не работал и злоупотреблял спиртным.
В результате у сасовца образовалась «значительная задолженность по алиментам».
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК. Его приговорили к условному заключению на пять месяцев с испытательным сроком в полгода.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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