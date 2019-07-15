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16:13, 15 июля 2019 355
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Самострой на Московском шоссе планировалось отдать под дилерский центр Kia Motors

Самострой на Московском шоссе планировалось отдать под дилерский центр Kia Motors

Самострой на Московском шоссе должен был стать дилерским центром Kia Motors. В компании RZN.info рассказали, что с ООО «Ноев ковчег» у них заключено «соглашение о намерениях».

При этом комментировать сложившуюся ситуацию относительно незаконности постройки в Kia Motors отказались. «Мы не можем назвать сроки открытия и комментировать как ход строительства, так и связанные с ним судебные споры», — сообщили в компании.

Напомним, в июне 2019 года на Московском шоссе на территории между автосервисом и АЗС «Ноев ковчег» началась стройка. Прокуратура назвала ее незаконной, мэрия через суд потребовала снести самострой. Предварительное заседание по делу назначили на 5 августа.


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