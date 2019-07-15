Самострой на Московском шоссе планировалось отдать под дилерский центр Kia Motors

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Самострой на Московском шоссе должен был стать дилерским центром Kia Motors. В компании RZN.info рассказали, что с ООО «Ноев ковчег» у них заключено «соглашение о намерениях».
При этом комментировать сложившуюся ситуацию относительно незаконности постройки в Kia Motors отказались. «Мы не можем назвать сроки открытия и комментировать как ход строительства, так и связанные с ним судебные споры», — сообщили в компании.
Напомним, в июне 2019 года на Московском шоссе на территории между автосервисом и АЗС «Ноев ковчег» началась стройка. Прокуратура назвала ее незаконной, мэрия через суд потребовала снести самострой. Предварительное заседание по делу назначили на 5 августа.
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