Рязанские грибники открыли сезон. Обзор Instagram

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Рязанские грибники открыли сезон. Фотографии срезаных грибов опубликовали в cоцсети Instagram.
RZN.info сделал подборку снимков из соцсети.
«Мой первый и целенаправленный поход за грибами выдался тяжелым? Ниже вы видите не самую съедобную, но довольно красивую коллекцию находок. В конце испытаний награда все же нашла своего героя», — написал один из пользователей.
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Сегодня набрали грибов. Спасский район. Фото от подписчика @petrovvodkin555 #подслушанорязань #сегодняврязани #рязань #рязаньсити #рязанскаяобласть #михайлов #рыбное #сасово #скопин #шилово #кораблино #новомичуринск #rzn#rzn_life#rzncity #ryazan #62 #ryazancity #rzn_city #rzn62 #rzn #progorod62 #ryazan_foto #касимов #ряжск
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