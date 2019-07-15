Рязанская полиция вновь пообещала 400 тысяч за информацию о пропавших супругах-пенсионерах

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская полиция
75-летний Анатолий Сергеевич и 71-летняя Валентина Дмитриевна Елисеевы
В доме Елисеевых нашли кровь и «другие „следы“, указывающие на криминальный характер произошедшего».
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц»). Экспертизы, обследование местности и опросы людей, с которыми общались Елисеевы, не дали результатов.
«С целью установления свидетелей и очевидцев произошедшего, а также лиц, причастных к исчезновению Елисеевых, за значимую информацию Управлением МВД России по Рязанской области назначено денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей», — уточнили в полиции.
Сообщить информацию можно по телефонам: 8 (49156) 2-07-02 или 02 (102/112 — с мобильных операторов);
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖителям Владимира планируют вернуть право самостоятельно выбирать мэра
|
cледующая новость →В Пронском районе мать шестерых детей попала в ДТП
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.