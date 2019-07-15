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Рязанская область получила 17 миллионов на уход за пожилыми людьми и инвалидами. В понедельник, 15 июля, депутаты облдумы внесли соответствующие изменения в региональный бюджет.
Всего из федерального бюджета область получила 92 миллиона рублей. Из них 60 миллионов — на господдержку участников проекта «Производительность труда и поддержка занятости», 15 миллионов — на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации и 17 миллионов — на уход за пожилыми и инвалидами.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличили на 347 миллионов за счет прогнозируемой уплаты акцизов на топливо и возмещение вреда, причиняемого рязанским дорогам от большегрузов. Все эти средства пойдут на дорожный фонд региона.
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