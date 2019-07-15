Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:20, 15 июля 2019 251
 0    0

Рязанская область получила 17 миллионов на уход за пожилыми людьми и инвалидами

Рязанская область получила 17 миллионов на уход за пожилыми людьми и инвалидами

Рязанская область получила 17 миллионов на уход за пожилыми людьми и инвалидами. В понедельник, 15 июля, депутаты облдумы внесли соответствующие изменения в региональный бюджет.

Всего из федерального бюджета область получила 92 миллиона рублей. Из них 60 миллионов — на господдержку участников проекта «Производительность труда и поддержка занятости», 15 миллионов — на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации и 17 миллионов — на уход за пожилыми и инвалидами.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличили на 347 миллионов за счет прогнозируемой уплаты акцизов на топливо и возмещение вреда, причиняемого рязанским дорогам от большегрузов. Все эти средства пойдут на дорожный фонд региона.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 77 773
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 63 870
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
10:45, 8 июля 2019 41 402
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 193
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 412
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум