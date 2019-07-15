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Рязанцев пригласили поучаствовать в благотворительной акции «Белый цветок». Она пройдет 20 июля в рамках фестиваля славянского искусства «Русское поле», сообщил
Фестиваль пройдет в этом году в восьмой раз на традиционной площадке — на территории московского парка «Коломенское».
Акция «Белый цветок» пройдет на площадке впервые.
«Она посвящена истории и традициям российского милосердия и направлена на воспитание у подрастающего поколения правильных духовно-нравственных ориентиров, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, тяжело и неизлечимо больным», — рассказали организаторы.
В рамках акции дети своими руками изготовят поделки, поучаствуют в мастер-классах, чем поспособствуют сбору благотворительных пожертвований, которые направят в помощь особенным детям.
Кроме того, акция предусматривает проведение методической работы среди педагогов и молодежи в различных образовательных учреждениях: чтение «уроков милосердия», тематические лекции и другое.
В прошлом году праздник милосердия прошел в Пронске. Мероприятие позволило активизировать сбор средств для строительства многофункционального здания духовно-просветительского центра «Святогорье» для детей и педагогов.
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