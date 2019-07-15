Рязанцев предупредили о тумане

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Вечером в понедельник, 15 июля, МЧС выпустило для рязанцев метеопредупреждение.
По данным синоптиков, ночью и утром 16 июля на территории области в отдельных районах ожидается туман видимостью 200-800 метров.
Жителей региона призвали быть внимательнее и осторожнее.
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