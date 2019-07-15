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13:44, 15 июля 2019 479
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Руководитель рязанской компании не заплатил более 66 миллионов налогов

Руководитель рязанской компании не заплатил более 66 миллионов налогов

Директор ООО «Омега», работающего в области производства автомобильных аксессуаров и детских удерживающих устройств, не заплатил более 66 миллионов налогов. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2014 году руководитель компании внес неверные данные в бухгалтерский учет и налоговую декларацию. В результате организация не уплатила налог на прибыль на сумму более 66 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ. По ходатайству следователя на имущество и деньги компании и ее директора наложили арест.

«Стоимость арестованного имущества позволит возместить причиненный государству ущерб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый вину не признал. Материалы направили в суд.


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