Руководитель рязанской компании не заплатил более 66 миллионов налогов

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Директор ООО «Омега», работающего в области производства автомобильных аксессуаров и детских удерживающих устройств, не заплатил более 66 миллионов налогов. Об этом сообщил
По данным следствия, в 2014 году руководитель компании внес неверные данные в бухгалтерский учет и налоговую декларацию. В результате организация не уплатила налог на прибыль на сумму более 66 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ. По ходатайству следователя на имущество и деньги компании и ее директора наложили арест.
«Стоимость арестованного имущества позволит возместить причиненный государству ущерб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый вину не признал. Материалы направили в суд.
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