РНПК организовала для рязанских школьников экологическую экспедицию

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», организовала экологическую экспедицию для волонтерского отряда ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы №47. Юные рязанцы отправились к Проне, где провели изучение местной флоры и фауны.

Свои наблюдения школьники направили специалистам кафедры биологии и географии РГУ имени Есенина.

Во время экспедиции из окна автобуса волонтеры увидели двух оленят, в пойменных зарослях и по окраинам полей отметили следы пребывания косуль и барсука. У реки они провели замеры воды и определили ее качество по методу Николаева.

«Вода в Проне соответствует 3 и даже 2 категории, — рассказали юные экологи. — Такую воду можно использовать для приготовления пищи, а если мучает жажда, даже пить без кипячения. В воде мы нашли личинки веснянок, двустворчатых моллюсков беззубки, раков — все эти виды животных являются индикаторами чистоты воды».

«Нашими открытиями стали две популяции редких орхидей Рязанской области — пальчатокоренника и любки двулистной, — поделился впечатлениями один из руководителей клуба „Хозяин Мещеры“. — Ребята сфотографировали находки и, надеемся, что точки местообитания этих видов будут нанесены на карту Красной книги Рязанской области, а специалисты будут наблюдать за динамикой их популяции. К счастью, орхидеи поселились в малонаселенных и труднодоступных местах, и мы с ребятами надеемся на их сохранение».

Во время экспедиции школьники также наблюдали за такими птицами, как пищуха, малый пестрый дятел, черный дрозд, варакушка, коршун, сокол, соловей.

Кроме того, на берегу Оки они рассмотрели отпечатки древних моллюсков аммонитов на камнях отложений триасового периода.

«В местах, где сейчас пролегает Рязанская область, было и теплое мелководное море, и тропические леса, и оледенение, — отметили школьники. — Сейчас мы живем в очень благоприятное время и надо по возможности сохранять пока еще богатую окружающую среду».

АО «РНПК» поддерживает инициативы юных экологов с 2011 года. За это время компания провела большое количество мероприятий по экологическому воспитанию школьников и сохранению памяти знаменитых земляков. Одними из последних стали лесовосстановительные работы в Рыбновском районе, где высадили более 3,5 тысяч саженцев ели.