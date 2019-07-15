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10:40, 15 июля 2019 675
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«Лада» превратилась в груду металла после столкновения с иномаркой в Сараевском районе, погибли двое

«Лада» превратилась в груду металла после столкновения с иномаркой в Сараевском районе, погибли двое

Фото: УМВД по Рязанской области

В воскресенье, 14 июля, в Сараевском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 13:03 на 44-ом километре дороги «Сапожок-Сараи-Борец-Шацк» столкнулись два автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 43-летний москвич на Volkswagen Tiguan врезался в Lada под управлением 41-летнего местного жителя.

В результате аварии 39-летний и 40-летний пассажиры Lada погибли.


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