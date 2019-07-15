Пользователи соцсети восхитились фото Толкалиной с рязанских полей

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Любовь Толкалина выложила в
Пользователей восхитил снимок, многие выразили в комментариях восторг.
Помимо этого, Толкалина опубликовала серию других снимков, сделанных в Рязанской области. Отметим, что актриса проводила время в гостях у родителей, которые живут в Ермишинском районе.
«Это поле никогда не видело своего отражения… Это несправедливо, подумала я. Ведь оно удивительно красивое и меняет цвет, как море… Теперь с этим покончено», — написала актриса.
Напомним, ранее Толкалина
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Ну, и чтобы закрыть тему с полевым романом , отражениями и Воскресеньем , потому что завтра будет уже совсем другая жизнь, какая увидим.....- вот в ленту вам немного Венецианова.... « Багровый и белый пришли в мои песни. Мы здесь не ради парада. Мы стоим вместе и падаем вместе; И я буду петь тебе, если ты будешь рада; Если ты будешь рада. По пояс в траве босыми ногами. Вот, мы пришли – мы танцуем с Богами. Небо и земля – вот наша доля! Нам дали вольную поутру в поле.»
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Мой полевой роман прерву ненадолго для обьявления, что завтра в 14.00 в Московском саду Эрмитаж (Каретный ряд, 3) на Летней сцене немного расскажу о моих весенних путешествиях в Италию... а именно о том, как я сидя на черном песке в Неаполитанской бухте впервые увидела Везувий... кто на районе- приходите....
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В двух верстах от села Глядково, по большой дороге у Темгеньева, на левом берегу Цны стоит городище, четырехугольной продолговатой формы. Цна в этом месте образует огромный полукруг, правый берег ее низменная покатость, по которой рассеяны озера, а левый берег ее крутой, почти отвесный, и с высоты его открывается живописный вид верст на двадцать; против этого изгиба над берегом находится городище, состоящее из вала и рва, длиною до 100 саж., а шириною 10 саж.; с севера глубокий овраг "Городок" с водою, с востока крутой спуск к цне, с юга и запада крутой вал, шириной около 1 саж., ров с запада глубиной до 2 саж. и грунт его скреплен камнем; камень попадается и внутри городища, которое распахивается. Ворот двое - южные на краю вала и высокого берега Цны, и северные - на краю оврага и вала, внутри городища остались следы бугров, ям и что-то похожее на внутреннее малое укрепление. По преданию, городище устроил богатырь-разбойник, а товарищ сделал себе крепость верстах в 15 от него, при дер. Мыс Доброй Надежды; они посылали друг к другу стрелы с письмами - о своем благополучии. По другому преданию - это городище было одно из сторожевых постов во времена нашествия монголов
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Чистый, наивный, искренний, трогательный и стеснительный ребенок- моя мама. Лишенный излишеств в виде внутренних противоречий, не могущий обижаться или критиковать, потому что любить и поддерживать всегда и во всем- ее уникальное естество.10 июля день рожденья у Толкалиной Татьяны Федоровны. моей мамы- самого доброго , верного и терпеливого -по предсказаниям Нострадамуса -человека в известной мне части галактики🌺 моя мама- Лето!
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