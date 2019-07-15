Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

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Фото: Kinopoisk.ru
Британская актриса Лашана Линч сыграет роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом пишет газета
По информации издания, на решение повлияла один из авторов фильма Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистскими взглядами.
Отмечается, что персонаж Бонда исполнит Дэниел Крейг, как сообщалось ранее.
По сюжету Бонд уезжает на отдых, а его номер 007 присваивают новому агенту. Героям предстоит вести новое расследование вместе.
Напомним, следующая часть бондианы под названием «Бонд 25» выйдет на экраны в апреле 2020 года.
Ранее телеканал Sky News
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