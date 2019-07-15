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14:19, 15 июля 2019 616
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Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Фото: Kinopoisk.ru

Британская актриса Лашана Линч сыграет роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом пишет газета Daily Mail.

По информации издания, на решение повлияла один из авторов фильма Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистскими взглядами.

Отмечается, что персонаж Бонда исполнит Дэниел Крейг, как сообщалось ранее.

По сюжету Бонд уезжает на отдых, а его номер 007 присваивают новому агенту. Героям предстоит вести новое расследование вместе.

Напомним, следующая часть бондианы под названием «Бонд 25» выйдет на экраны в апреле 2020 года.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Крэйг сыграет Бонда в пятый и последний раз.


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