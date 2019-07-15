Невеста рязанца, которую ищут в Самаре, сбежала из-за боязни попасть в тюрьму

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Жительница Безенчука Ксения Аносова, которая
О судебных производствах изданию рассказали жители Безенчука.
27-летняя девушка
Позже стало известно, что Аносова добралась до Самары, ее опознали продавцы около вокзала. Дальше след девушки потерялся.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, попросили сообщать по номерам:
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Одна из наших читательниц поделилась своей историей.