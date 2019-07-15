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10:52, 15 июля 2019 604
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Невеста рязанца, которую ищут в Самаре, сбежала из-за боязни попасть в тюрьму

Невеста рязанца, которую ищут в Самаре, сбежала из-за боязни попасть в тюрьму

Жительница Безенчука Ксения Аносова, которая планировала выйти замуж за рязанца, могла сбежать из-за того, что ее обвиняют по нескольким пунктам статьи 228 УК РФ, а также по статье 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Об этом сообщил портал «Маленькая Сызрань».

О судебных производствах изданию рассказали жители Безенчука.

27-летняя девушка пропала в субботу, 6 июля. В этот день она села на электричку до Самары, куда отправилась за свадебным платьем. Спустя 20 минут она не выходила на связь с родственниками.

Позже стало известно, что Аносова добралась до Самары, ее опознали продавцы около вокзала. Дальше след девушки потерялся.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, попросили сообщать по номерам: +7 (937) 663-50-92 или +7 (930) 882-55-12. Приметы пропавшей: глаза голубые, волосы темно-русые. Была одета: голубое платье, коричневые босоножки, при себе имела черную сумку.


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