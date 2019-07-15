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На жительницу Рязанской области завели дело за продажу спиртного подросткам, сообщила
Местные жители сообщили о нарушении в полицию. Правоохранители, проверив информацию, выяснили, что в поселке Гусь-Железный на улице Ленинская продали алкоголь 17-летнему подростку.
В отношении 54-летней сотрудницы магазина составили административный протокол. Ей грозит 30 тысяч рублей штрафа.
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