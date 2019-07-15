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13:17, 15 июля 2019 110
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На жительницу Рязанской области завели дело за продажу спиртного подросткам

На жительницу Рязанской области завели дело за продажу спиртного подросткам

На жительницу Рязанской области завели дело за продажу спиртного подросткам, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Местные жители сообщили о нарушении в полицию. Правоохранители, проверив информацию, выяснили, что в поселке Гусь-Железный на улице Ленинская продали алкоголь 17-летнему подростку.

В отношении 54-летней сотрудницы магазина составили административный протокол. Ей грозит 30 тысяч рублей штрафа.


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