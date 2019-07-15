На улице в Калуге заметили гигантского зайца

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Утром в воскресенье, 14 июля, на улице Генерала Попова в Калуге заметили гигантского зайца. Фото с животным опубликовано «ВКонтакте», сообщил портал
Выяснилось, что это патагонский заяц, сбежавший из зоопарка «Биосфера». Животного уже вернули в зверинец.
Отмечается, патагонский заяц родом из Южной Америки. Он считается одним из самых крупных в мире после водосвинок, бобров и дикобразов грызунов.
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