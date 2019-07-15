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11:38, 15 июля 2019 165
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На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в понедельник, 15 июля, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистроации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3, 20 корпус 4, 20 корпус 5, 20 корпус 6, 20 корпус 7 по улице Зубковой.

До окончания работ воды не будет по следующим адресам:

  • улица Октябрьская, дома 15, 16, 18, 20/11, 22/24, 24, 26, 28, 30/17;
  • улица Медицинская, дома 9, 14, 16, 18, 20, 22;
  • улица. Энгельса, дом 15/12;
  • улица Молодцова, дома 4, 6.

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