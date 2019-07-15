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Утром в понедельник, 15 июля, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3, 20 корпус 4, 20 корпус 5, 20 корпус 6, 20 корпус 7 по улице Зубковой.
До окончания работ воды не будет по следующим адресам:
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