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18:48, 15 июля 2019 308
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На директора рязанской фирмы, присвоившую больше миллиона бюджетных денег, завели еще одно дело

На директора рязанской фирмы, присвоившую больше миллиона бюджетных денег, завели еще одно дело

На директора рязанской фирмы, присвоившую больше миллиона рублей бюджетных денег, завели еще одно дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в июне 2018 года администрация ряжского района и коммерческая организация заключили контракт на выполнение работ по ремонту парка в Ряжске. Заказчик в июле того же года принял и полностью оплатил работы по контракту.

Однако выяснилось что, разница между фактически выполненными работами и проектной сметой контракта составила более 240 тысяч рублей, которые подозреваемая похитила.

Ранее в отношении директора возбудили уголовное дело по факту мошенничества при ремонте другого городского парка в Ряжске на сумму 6,6 миллионов рублей, где разница между фактически выполненными работами и проектной сметой контракта составила более миллиона рублей.

«Уголовные дела объединили в одно производство, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — отметили следователи.

Расследование продолжается.


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