На директора рязанской фирмы, присвоившую больше миллиона бюджетных денег, завели еще одно дело

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На директора рязанской фирмы, присвоившую больше миллиона рублей бюджетных денег, завели еще одно дело. Об этом сообщила
По данным следствия, в июне 2018 года администрация ряжского района и коммерческая организация заключили контракт на выполнение работ по ремонту парка в Ряжске. Заказчик в июле того же года принял и полностью оплатил работы по контракту.
Однако выяснилось что, разница между фактически выполненными работами и проектной сметой контракта составила более 240 тысяч рублей, которые подозреваемая похитила.
Ранее в отношении директора возбудили
«Уголовные дела объединили в одно производство, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — отметили следователи.
Расследование продолжается.
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