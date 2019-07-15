На деревьях около рязанской фабрики обнаружили трупы птиц

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Специалисты рязанского
Во время внеплановой проверки выяснилось, что на птицефабрике отсутствовали документы, подтверждающие утилизацию биологических отходов. Трупы птиц обнаружили на деревьях, а также на земле.
«Биологические отходы являются источником патогенных микроорганизмов, беспорядочная их утилизация с нарушением ветеринарно-санитарных правил представляет собой большую угрозу для окружающей среды ввиду распространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных», — отметили в ведомстве.
Управление в отношении ООО «Родник» возбудило дело об административном правонарушении.
Решением суда предприятие было признано виновным. Суд запретил птицефабрике пять суток продавать птиц и яйца.
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