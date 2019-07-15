Мичуринцы взошли на самую высокую гору Европы

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Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Мичуринска Александр Коростелев и другие спортсмены покорили гору Эльбрус. Об этом пишет «
Путь занял у спортсменов больше недели.
На вершине горы они растянули флаг наукограда.
Отметим, что высота Эльбруса достигает 5642 метра над уровнем моря.
Фото «
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