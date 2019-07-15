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Команда Тамбовской области прошла в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Полуфинал конкурса состоял накануне в Липецке, сообщил
Первым этапом конкурса стало онлайн-тестирование. После него тамбовчане отправились в Липецк на региональный этап. Там команды в составе от трех до пяти человек 36 часов работали над проектами, направленными на улучшение здравоохранения, образования и науки, транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды, государственного управления.
За выход в финал соревновались около ста специалистов в области цифровой экономики.
В состав тамбовской команды вошли финалисты конкурса «Лидеры Тамбовщины» Павел Путин, Денис Лакомов и Ольга Жарикова, еще одним участником команды стал Павел Трефилов.
Соревнования проводятся в 40 городах России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз в размере 500 тысяч рублей, грант на развитие своего проекта, а также возможность пройти обучение по специальным программам.
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