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15:56, 15 июля 2019 157
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Команда Тамбовской области прошла в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Команда Тамбовской области прошла в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Команда Тамбовской области прошла в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Полуфинал конкурса состоял накануне в Липецке, сообщил сайт администрации региона.

Первым этапом конкурса стало онлайн-тестирование. После него тамбовчане отправились в Липецк на региональный этап. Там команды в составе от трех до пяти человек 36 часов работали над проектами, направленными на улучшение здравоохранения, образования и науки, транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды, государственного управления.

За выход в финал соревновались около ста специалистов в области цифровой экономики.

В состав тамбовской команды вошли финалисты конкурса «Лидеры Тамбовщины» Павел Путин, Денис Лакомов и Ольга Жарикова, еще одним участником команды стал Павел Трефилов.

Соревнования проводятся в 40 городах России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз в размере 500 тысяч рублей, грант на развитие своего проекта, а также возможность пройти обучение по специальным программам.

Фото администрации Тамбовской области


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