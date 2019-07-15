Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:37, 15 июля 2019 231
 0    0

Известные деятели выступили против увольнения главы владимирского департамента культуры

Известные деятели выступили против увольнения главы владимирского департамента культуры

В адрес губернатора Владимирской области Владимира Сипягина направили открытое обращение в поддержку главы регионального департамента культуры Алисы Бирюковой. Подписи под документом поставили пианист Денис Мацуев, режиссер анимационного кино, народный артист России Юрий Норштейн, актер Вениамин Смехов, президент «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям» Наталья Солженицына и другие, передает ТАСС.

Обращение направили после сообщений СМИ о разногласиях директора департамента с вышестоящим руководством.

В поддержку Бирюковой выступили пользователи соцсетей, а также представители владимирских профильных учреждений.

В документе, который направили Сипягину, высоко оценили деятельность Бирюковой и отметили, что при ее участии были созданы музыкальные фестивали, получившие известность за пределами региона — «Музыкальная экспедиция», «Танеевский», «Лето Господне», «Альма матер».

Ранее Сипягин заявлял о сложностях с подбором кадров в команду региона из-за того, что некоторые специалисты должны были отказаться от работы в администрации. В команде губернатора произошли кадровые перестановки.

Фото «Зебра-ТВ»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 76 873
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 62 644
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
10:45, 8 июля 2019 39 240
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 079
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 349
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум