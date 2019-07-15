Известные деятели выступили против увольнения главы владимирского департамента культуры

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В адрес губернатора Владимирской области Владимира Сипягина направили открытое обращение в поддержку главы регионального департамента культуры Алисы Бирюковой. Подписи под документом поставили пианист Денис Мацуев, режиссер анимационного кино, народный артист России Юрий Норштейн, актер Вениамин Смехов, президент «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям» Наталья Солженицына и другие, передает
Обращение направили после сообщений СМИ о разногласиях директора департамента с вышестоящим руководством.
В поддержку Бирюковой выступили пользователи соцсетей, а также представители владимирских профильных учреждений.
В документе, который направили Сипягину, высоко оценили деятельность Бирюковой и отметили, что при ее участии были созданы музыкальные фестивали, получившие известность за пределами региона — «Музыкальная экспедиция», «Танеевский», «Лето Господне», «Альма матер».
Ранее Сипягин заявлял о сложностях с подбором кадров в команду региона из-за того, что некоторые специалисты должны были отказаться от работы в администрации. В команде губернатора произошли кадровые перестановки.
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