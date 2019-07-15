Фонд капремонта рассказал о причинах обрушения крыши в доме на улице Строителей

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В среду, 10 июля, в программе «Утро России» журналисты рассказали, в частности, об
«За 17 лет чердачное деревянное перекрытие сгнило, конструкции пришли в негодность и местами потеряли несущую способность держать нагрузку, в результате чего и произошло частичное обрушение чердачного перекрытия указанного дома в жилое помещение», — отметили в организации.
В фонде уточнили, что в момент инцидента жителей в квартире не было, никто не пострадал.
«По факту случившего в фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области не поступало ни одного обращения собственников пострадавших помещений», — добавили в пресс-службе.
Подрядная организация расчистила и демонтировала остатки чердачного перекрытия над местом обрушения и восстановила чердак дома.
В организации также рассказали о капитальном ремонте фасада в доме на улице Циолковского.
«Из-за того, что трещины на фасаде дома №10 могут представлять угрозу жизни людей, фонд не имеет права отступать от проектных решений», — говорится в сообщении.
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