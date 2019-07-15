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16:24, 15 июля 2019 108
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Фомин подвел итоги весенней сессии рязанской облдумы

Фомин подвел итоги весенней сессии рязанской облдумы

Аркадий Фомин подвел итоги весенней сессии рязанской областной думы. В понедельник, 15 июля, спикер парламента открыл заседание со вступительной речью к депутатам.

Он отметил, что в течение сессии прошло 11 заседаний, на которых приняли 45 законов и 262 постановления.

Фомин подчеркнул, что много внимания депутаты уделили вопросам бюджетной политики: оперативно вносились поправки в закон об областном бюджете для получения федеральных средств, деньги направлялись на жизненно-необходимые лекарства, переселение рязанцев из аварийного жилья, ремонт больниц и поликлиник, систем водоотведения, возмещение кредитов в сельском хозяйстве.

При областной думе появился совет по развитию цифровой экономики региона. Новый орган порекомендовал принять изменения в областной закон, которые позволили в несколько раз сократить сроки прокладки линий с высокоскоростным интернетом в отдаленные села Рязанской области.

«С 2019 года Рязанская область участвует в 11 нацпроектах и облдума осуществляет парламентский контроль за их реализацией, — заявил спикер. — В течение весенней сессии депутаты провели семь правительственных часов, на которых обсудили вопросы развития промышленности, готовности детских лагерей к летнему сезону, подготовку к весенне-полевым работам, перспективы развития массового и профессионального спорта, развитие туризма и сельских территорий».

Кроме того, парламент обсудил отчеты губернатора Рязанской области, КСП, УМВД, уполномоченного по правам человека и бизнес-омбудсмена.

В завершении Аркадий Фомин поблагодарил депутатов за совместную эффективную работу.

«В осеннюю сессию продолжится работа по законодательному обеспечению укрепления экономики и социальной сферы. Центральное место займет обсуждение и принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021-22 годы», — заключил он.


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