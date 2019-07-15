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Одну из площадок фестиваля «Малина» откроют в Константинове. Об этом сообщил
В субботу, 20 июля, на усадьбе родителей Есенина пройдет мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки «Малиновка», в земской школе гостям предложат подписать праздничную открытку, а в доме священника Смирнова — посетить занятие «Семья русского крестьянина».
В 13:00 на летней эстраде в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове» выступит фольклорный ансамбль «Слобода» из Москвы.
В экспозициях музея пройдет игра «
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