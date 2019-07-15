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17:32, 15 июля 2019 418
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Одну из площадок фестиваля «Малина» откроют в Константинове

Одну из площадок фестиваля «Малина» откроют в Константинове

Одну из площадок фестиваля «Малина» откроют в Константинове. Об этом сообщил сайт туризма и отдыха Рязанской области.

В субботу, 20 июля, на усадьбе родителей Есенина пройдет мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки «Малиновка», в земской школе гостям предложат подписать праздничную открытку, а в доме священника Смирнова — посетить занятие «Семья русского крестьянина».

В 13:00 на летней эстраде в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове» выступит фольклорный ансамбль «Слобода» из Москвы.

В экспозициях музея пройдет игра «Квестомалина».


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