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9:01, 15 июля 2019 104
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Аварии и выброшенные на кладбище щенки. Обзор новостей за выходные, 13-14 июля

Аварии и выброшенные на кладбище щенки. Обзор новостей за выходные, 13-14 июля

О чем говорят в понедельник, 15 июля? Вспомним главные события минувших выходных.

На Лазаревском кладбище девочка-подросток выбросила коробку с новорожденными щенками, а в Лесопарке впервые прошла выставка собак, ищущих хозяев.

В Милославском районе сгорел бензовоз, пострадали двое мужчин. В минздраве рассказали о состоянии пострадавших, позже стали известны подробности возгорания.

О происшествиях с детьми.

Под Рязанью восьмилетняя девочка отравилась бензином, позже о ее состоянии рассказали медики. СМИ сообщили, что в Рязани отчим изнасиловал 15-летнюю девочку. Стали известны подробности поисков десятилетнего ребенка, пропавшего в Рязанской области.

В выходные произошло много ДТП с пострадавшими.

В соцсетях сообщили, что на трассе между Клепиками и Тумой произошло смертельное ДТП. На улице Большой сбили нескольких мотоциклистов, а на Первомайском проспекте — перебегающего дорогу пешехода. В Горроще столкнулись легковушка и кроссовер. Елена Сорокина провела очередной выезд в районы города.

О культурной и спортивной жизни региона.

В Касимовском районе прошли гусиные бега. Организаторы фестиваля «Небо России» сообщили, что в этом году он пройдет в кремле. Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире.


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