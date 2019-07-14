В школе искусств в Недостоеве устранили строительные дефекты

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В детской школе искусств №2 устранили строительные дефекты. Об этом сообщил
Учебное заведение во время очередного объезда по районам города посетила и.о. главы администрации Елена Сорокина.
Дефекты устранили после предъявления претензий к работе подрядчика.
Напомним, школу
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