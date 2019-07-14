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18:12, 14 июля 2019 280
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В Недостоеве благоустроили конечную остановку маршруток

В Недостоеве благоустроили конечную остановку маршруток

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 13 июля, и.о. главы администрации Елена Сорокина и руководители структурных подразделений посетили дворы и микрорайонов Недостоево и Семчино. Об этом сообщил сайт мэрии.

В районах осмотрели улицы, разворотные круги, проезжие части, результаты ямочного ремонта, валки сухих деревьев, окос деревьев.

Елена Сорокина оценила ход работ по благоустройству разворотных кругов на улице Сельских Строителей у дома №6 и в районе дома №5б. Она обратила внимание на загрязнение разворотных кругов и площадок межрейсового технологического отстоя. И.о. главы мэрии поручила управлению транспорта провести работу с перевозчиками и водительским составом и разработать схему размещения санитарной зоны на указанных территориях.

Сорокина поручила отслеживать обращения рязанцев по проблемам с дорогами и освещению.

И.о. главы администрации осмотрела здание библиотеки №6, которое находится в аварийном состоянии.

На его ремонт планируют выделить средства из бюджета города и области.

Также Сорокина посетила детский сад №135. Она поручила отремонтировать асфальт на территории учреждения.

Помимо этого, и.о. главы администрации проверила состояние асфальта по улице Сельских Строителей между домов 3е и 3ж. Сорокина поручила дирекции благоустройства города отремонтировать участок.

Участники объезда также посетили двор дома №5 В на улице Сельских Строителей, где осмотрели работы по благоустройству, которые провели собственники совместно с ТСЖ.


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