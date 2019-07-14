В Недостоеве благоустроили конечную остановку маршруток

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 13 июля, и.о. главы администрации Елена Сорокина и руководители структурных подразделений посетили дворы и микрорайонов Недостоево и Семчино. Об этом сообщил
В районах осмотрели улицы, разворотные круги, проезжие части, результаты ямочного ремонта, валки сухих деревьев, окос деревьев.
Елена Сорокина оценила ход работ по благоустройству разворотных кругов на улице Сельских Строителей у дома №6 и в районе дома №5б. Она обратила внимание на загрязнение разворотных кругов и площадок межрейсового технологического отстоя. И.о. главы мэрии поручила управлению транспорта провести работу с перевозчиками и водительским составом и разработать схему размещения санитарной зоны на указанных территориях.
Сорокина поручила отслеживать обращения рязанцев по проблемам с дорогами и освещению.
И.о. главы администрации осмотрела здание библиотеки №6, которое находится в аварийном состоянии.
На его ремонт планируют выделить средства из бюджета города и области.
Также Сорокина посетила детский сад №135. Она поручила отремонтировать асфальт на территории учреждения.
Помимо этого, и.о. главы администрации проверила состояние асфальта по улице Сельских Строителей между домов 3е и 3ж. Сорокина поручила дирекции благоустройства города отремонтировать участок.
Участники объезда также посетили двор дома №5 В на улице Сельских Строителей, где осмотрели работы по благоустройству, которые провели собственники совместно с ТСЖ.
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