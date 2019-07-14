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21:53, 14 июля 2019 359
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В Клепиковском районе произошло смертельное ДТП — соцсети

В Клепиковском районе произошло смертельное ДТП — соцсети

На трассе между Клепиками и Тумой произошло смертельное ДТП. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Автоклуб города Касимов».

Один из автомобилей, попавших в аварию, превратился в груду металла.

По информации очевидцев, в ДТП погиб мужчина. Официальной информации о произошедшем нет.


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