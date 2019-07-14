В Касимовском районе прошли гусиные бега. Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 13 июля, в поселке Гусь-Железный Касимовского района в пятый раз провели праздник «Гусевские забавы». Об этом пишет ИД «
В этом году праздник приурочили к 90-летию района. На бега приехали туристы из Москвы, Жуковского и даже Шри-Ланки.
Гостей ждали несколько площадок: концерт, аппетитные ряды, лавки мастеров, фотозоны, мастер-классы, конные прогулки, экскурсии по усадьбе Баташевых.
На гусиные бега в этом году вышли 14 участников с хозяевами.
Победу одержал Евгений Казневский с гусем Жориком.
«Мы пятый год выходим на старт „Гусиных забегов“. И сегодня победили в третий раз», — сказал победитель.
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