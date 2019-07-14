Рязанские призывники приняли присягу около Музея Победы

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В субботу, 13 июля, около 500 новобранцев 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка приняли военную присягу на площади перед Музеем Победы. Об этом сообщили в информационном центре Музея.
Среди призывников — десять из Рязанской области.
В мероприятии поучаствовали представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской Православной церкви, родители и родственники новобранцев.
К военнослужащим обратился командир Семеновского полка, полковник Сергей Потапов.
В этом году в полку будут служить призывники из Москвы, Подмосковья, Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и других.
На прошлой неделе
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